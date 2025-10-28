Pallamano. "Macagi, da applausi contro Sassari»

"Bravi i ragazzi, hanno veramente gettato il cuore – sottolinea l’allenatore Antonj Làera (foto) - oltre gli ostacoli di una importante sfida vinta con pieno merito". E alla fine è stata gioiosa la passerella della Macagi Cingoli per la stand ovation del pubblico. "Comunque – ammonisce Làera – non esaltiamoci troppo, restiamo contenti ma non appagati: non si deve eccedere né quando le cose vanno bene né se capita il contrario. Siamo felici perché abbiamo battuto il Sassari che per blasone, ambizioni e valori dell’organico, dava logicamente da pensare". Il verdetto, 31-30 per la Macagi, poteva essere più netto. "Con almeno 3 gol in più per noi – ammette Làera – ma il successo vale sempre 2 punti, se fossero di più in base ai gol, il discorso sarebbe diverso". Làera coach recente ex Sassari sconfitto. "Mah, finché l’ho guidato – spiega – il lavoro è stato per me appagante. E stavolta, pur prevalendo, non dovevo dimostrare niente a nessuno. L’importante era riuscire a fare risultato. La Macagi ha concluso il primo tempo sotto di due gol per contingenti ingenuità, poi ha pure rischiato di perdere, ma la volontà e l’impegno hanno ottenuto il giusto premio. Adesso dobbiamo continuare a crescere".

In classifica la Macagi, con 8 punti, è con Trieste e Cassano Magnago sul secondo gradino a 2 lunghezze dai tre leader Siracusa, Bozen, Fasano. E sta acquisendo una spiccata personalità. "La crescita del collettivo – precisa Làera – deve avere la connotazione della continuità del rendimento in partita: c’è ancora molto da lavorare". Allora la sosta è propizia: si riprenderà l’8 novembre con la trasferta a Bressanone, contro il Brixen. "Sì, la pausa è gradita – conferma Làera – perché dopo tre settimane contrappuntate da gare intense, bisogna far riposare il corpo e lo spirito".

Gianfilippo Centanni