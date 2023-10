Pallamano. Macagi: pit-stop durante la sosta per la nazionale

Due settimane per mettere a punto quei meccanismi ancora da perfezionare. Per la Macagi Cingoli arriva a proposito la sosta del campionato per la Nazionale che sarà impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2025. Si riprenderà sabato 14 novembre, ospitando il Merano per la prima delle due gare interne di fila. "Questa pausa – riflette Sergio Palazzi, allenatore della Macagi Cingoli – ci farà bene, effettueremo una preparazione mirata. Purtroppo mancherà il terzino Codina Vivanco, convocato in Cile dalla Nazionale: fisicamente ancora non è al meglio, speriamo che sia messo nelle condizioni di recuperare". L’episodico impiego di Codina Vivanco che al domicilio del Conversano ha tirato solo i rigori, ha influito sul rendimento della squadra sconfitta 40-32 dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio 16-21. Nella ripresa, la flessione. "Il Conversano ha cambiato modo di giocare avanti – precisa Palazzi – attaccandoci e mettendoci in difficoltà: si è evidenziato in difesa il limite conseguente all’indisponibilità di Codina Vivanco, nella ripresa abbiamo subìto, a discapito del nostro ritmo, gli effetti delle tre sospensioni per 2’, il Conversano ha potuto recuperare e, quando sul 29-28 a una decina di minuti dal termine ci siamo trovati in svantaggio, è venuta meno quella forza mentale che ci aveva stimolato in precedenza. Insomma, si sono sommate varie cause per noi negative che in questo periodo possiamo valutare per superarle".

Gianfilippo Centanni