Pallamano. Mascalucia, Carpi non sbaglia. Modena piegato al fotofinish

La Len Solution Carpi vendica il ko dell’andata e non dà scampo alla Vallauri al fanalino Mascalucia, battuto con un netto 35-37 che mantiene i bianconeri in zona playoff a 4 gare dalla fine della Serie A Silver. nelle ultime 5 giornate di Serie A Silver. L’equilibrio dura appena 8’ (4-4) poi Bandini suona la carica per il break di 4-0 e al 21’ arriva sul +7 fino al 19-11 del riposo. Nella ripresa i bianconeri gestiscono bene arrivando anche alla doppia cifra (24-14) e permettendo a coach Agazzani di fare anche turnover con un super Bendini (10 gol).

CARPI: Villarroel, Martini, Quaranta, Sortino 3, Bandini 5, Bendini 10, Mazzanti, Serafini 2, Nocelli 5, Leonesi, Zuppiroli 1, Carabulea 2, Gollini 2, El Sabbagh 1, Vastano 2, Ben Hadj Ali 2. All. Agazzani. In Serie A Bronze sconfitta amara per la Pantarei Italia Modena che cede lo scontro diretto di Teramo coi Lions per 25-24 e viene agganciato dagli abruzzesi. I gialloblù vanno sotto 11-7 poi rimontano fino al 13-13 del riposo. Nella ripresa Teramo scappa via di nuovo (19-15 all’11’), Modena acciuffa la parità a 8’ dalla fine (21-21) ma nel finale sotto 2 riesce solo da accorciare con Pugliese.

MODENA: Spelta, Stallo, Chiaromonte, Baccarani 2, Pugliese 5, Gollini 3, Prandi, Boni 2, Morselli, Fiorini, Turrini 2, Pollastri 3, Dalolio 2, Caretti, Vaccari 5, Serafini. All. Sgarbi. In Serie B (2^ di ritorno) un Rapid Nonantola falcidiato dalle assenze batte Imola per 33-23 con una grande prova corale dopo il 17-9 dell’intervallo.

