Pallamano. Merano allunga il passo. La Macagi pareggia nel finale

Macagi Cingoli 27 Merano 27

MACAGI : Albanesi, Coppola, Gharbi, Jaziri, D’Agostino, D’Benedetto 4, Ciattaglia 6, Naghavialhosseini 2, Mangoni 1, Bordoni, Latini, Strappini 6, Renaud-David 1, Compagnucci 2, Makhlouf 4, Somma 1. All.: Palazzi. ALPERIA BLACK DEVILS MERANO: Colleluori, Agostinelli, Fadanelli 6, Romei, Visentin 1, Gerstgrasser, Stricker, Starcevic 2, Wolf, Wierer 1, Martini 2, Nunez 5, Milovic 7, Sperandio, Prantner M. 3. All.: Prantner J. Arbitri: Fato e Guarini; commissaria: Roberta Rogato.

Molto vibrante l’intensità nel finale della bella sfida già contrappuntata momenti di alta emotività e pareggiata 27-27 dalla Macagi con Mangoni al 29’30“. Ma non termina qui la palpitante appendice: negli spiccioli conclusivi Colleluori sventa infatti la conclusione a botta sicura di D’Agostino, evitando all’Alperia il capitombolo. Colleluori, indimenticato ex a Cingoli, e D’Agostino sono entrambi abruzzesi di Città Sant’Angelo. E allora un po’ di sorriso attenua le pregresse innervature della partita che l’Alperia interpreta con fisicità supportata da indubbie risorse tecniche, mentre la Macagi Cingoli si affida a una tessitura manovriera abbinata alla disinvolta velocità alquanto sofferta dai rivali per metà del primo tempo. Non fosse per una coppia arbitrale in giornata poco nitida. con penalizzazioni per la formazione cingolana che potrebbe ottenere un miglior corrispettivo dall’impegno prodotto sul filo di un equilibrio favorevole fino al 15’, poi 12-13 al riposo per l’Alperia. Nella ripresa gli ospiti al 14’ filano a +4, quindi la rincorsa della Macagi di coach Palazzi che dà i suoi frutti.

Gianfilippo Centanni