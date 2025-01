Pallamano. Missione compiuta per la Tushe:. Trapani al tappeto

Chiusura di girone d’andata scoppiettante per la Tushe Prato. La squadra allenata da Valentina Megli al Pala Keynes ha infatti battuto Trapani 27-22 ed ha terminato la prima parte di stagione in testa alla classifica del girone C della serie A2 femminile in compagnia del Publiesse Chiaravalle. Lo scontro con le siciliane, che alla vigilia condividevano il primo posto con pratesi, marchigiane e Conversano, che però ha osservato il proprio turno di riposo, è stato vinto con autorità dalle pratesi, già nettamente avanti all’intervallo (14-9). Tabellino Tushe: Benedetti, Martina Micotti 5, Amerighi 2, Gurra 7, Elisa Del Bono, Della Maggiora 1, Niccolai 1, Logica, Desii, Rebecca Micotti 1, Rossi 4, Giulia Del Bono 1, Ucchino 2, Bartalucci, D’Avossa, Milan 3. La classifica: Tushe Prato e Publiesse Chiaravalle 10 punti; Trapani e Conversano 8; Euromed Mugello 4; Edilspi Mattroina 2; Halikada Gattopardo 0.

Massimiliano Martini