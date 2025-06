Pallamano Modena Under 18 trionfa contro Cassano Magnago e avanza ai quarti

Una Pallamano Modena Under 18 da applausi ieri, con una gara perfetta, ha spazzato via 25-13 la corazzata Cassano Magnago, campione d’Italia in carica, guadagnando il pass per i quarti di finale tricolore dei campionati di categoria in Abruzzo. Dopo il successo d’esordio su Albatro per 27-24 e il ko di giovedì con Chiaravalle per 24-19 i ragazzi di coach Luca Morselli (con Francesco Sgarbi) erano obbligati a battere i detentori e grandi favoriti per il bis per qualificarsi e ieri al termine di una gara perfetta si sono imposti con un netto +8 finale conquistando addirittura il primato nel girone davanti allo stesso Cassano, pure qualificato: un super Schiavone, autore di ben 14 reti, è oggi il bomber del girone con 25. La squadra gialloblù ha giocato già ieri in tarda serata il quarto contro Merano. Oggi alle 14 l’eventuale semifinale.

Modena (nella foto): Billi, Montecchi 2, Curcic, Vinattieri 2, Gibertini, Biard, Baccarani 2, Pasculli 3, Schiavone 14, Maiolo, Malaguti, Palladino, Marchi 1, Guerra, Sassorossi 1, Manfredi. All. Sgarbi.