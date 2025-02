Pallamano, nazionale a Hanning. Esonerato il ct Trillini, l’allenatore dei record

Paradossale, ma vero. Il consiglio federale della Figh ha deciso di risolvere con anticipo il rapporto con Riccardo Trillini, da sette anni e mezzo commissario tecnico della Nazionale di pallamano, in scadenza di contratto a giugno. Trillini ha guidato la Nazionale che dopo 28 anni di assenza dalla massima ribalta si è qualificata per i Mondiali, in Danimarca nella fase finale ha ottenuto risultati gratificanti oltre le previsioni, classificandosi fra le prime sedici su trentadue partecipanti. Ed è proiettata verso la qualificazioni agli Europei del 2026. Trillini sarà sostituito dal tedesco Bob Hanning attuale manager del Fuchse Berlino.

L’ex ct è tranquillo. "Mi aspettavo l’esonero. E’ conseguente a una situazione antica, maturata non perché non fossi stimato o per mancanza di risultati. L’attuale presidente Stefano Podini pensava che fossi l’uomo del suo predecessore. Io i risultati li ho ottenuti non per il vecchio presidente, ma per la nostra pallamano. Pedini avrebbe voluto allontanarmi fin dall’inizio. Poi ci siamo qualificati per i Mondiali, quindi ha rimandato pensando che l’Italia avrebbe toppato. Aveva preso Hanning prima che i Mondiali iniziassero".