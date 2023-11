Pallamano Nel campionato regionale di serie B. Ottimo esordio per la Polisportiva contro il Tavarnelle

POLISPORTIVA CARRARESE

30

TAVARNELLE

19

POLISPORTIVA CARRARESE: Biagetti, Rafanelli, G. Pelli 3, Lorenzini, F. Pelli 3, De Giorgi 1, Pallano 1, Perfigli 1, Mazzanti 7, Gini 2, Benedetti, Perotto 2, Galano 3, Meoni 3, Benmansour 4, Musetti. All. Vezzoni.

TAVARNELLE: Bacci 1, Bartolini, Bazzani 1, Ben Niba 5, Benedetti 2, De Santis, Giotti, Irani 3, Macini, Masi, Ninci 4, Parrini 1, Sbrilli 1, Sulejmani, Zeri 1, Zoppi. All. Pelacchi.

Arbitri: Della Fonte e Sciano.

Note: primo tempo 16-10.

CARRARA – Esordio positivo per la Polisportiva Carrarese che nella prima giornata del nuovo campionato regionale di serie B di pallamano, s’impone largamente in casa sui fiorentini del Tavarnelle (+11 finale). Apuani sempre in vantaggio (+6 all’intervallo) con il risultato che non è mai in discussione. Top scorer il pivot Stefano Mazzanti (nella foto) con 7 punti. La squadra mostra un gioco piacevole che denota il livello di amalgama raggiunto tra i giocatori confermati e i nuovi arrivi dalla Spezia. Difesa con qualche problema e ancora da registrare, mentre l’attacco si esibisce in giocate belle e veloci con gli ospiti che provano ad arginare con tenacia i carraresi che però non si fanno addomesticare. Prossimo impegno in casa del Grosseto per un attendibile test di conferma.

ma.mu.