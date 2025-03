Pallamano. Niente da fare: la Coppa continua a essere tabù per Casalgrande

CASALGRANDE PADANA24ADATTIVA PONTINIA32

CASALGRANDE PADANA: Ferrari, Franco 1, Iyamu 4, Furlanetto 4, Niccolai Apostol 3, Astoni S. 1, Rondoni 1, Bonacini, Artoni A. 2, Orlandi 1, Giovannini 4, Folli 2, Bacchi 1, Cosentino, Galletti. All. Barani.

ADATTIVA PONTINIA: Sitzia, Podda 5, Lauretti, Colloredo 8, Manojlovic R. 5, Peppe, Apuzzo, D’Ambrosio 3, Stefanelli 2, Giardino, Radovic 3, Gomez 3, Piantini, Crosta 3. All. Manojlovic N.

Arbitri: Prandi e Pipitone.

Rimane il tabù dei quarti di Coppa Italia per la Casalgrande Padana, che a Riccione saluta la competizione al primo turno delle Final Eight cedendo nettamente alla forte Pontinia, trascinata dall’MVP Colloredo. Nel primo tempo le laziali prendono da subito in mano il pallino del match e provano a scappare via, le biancorosse replicano e tornano a -4 ma, paradossalmente, subiscono un altro break di 2 reti in superiorità numerica, permettendo a Pontinia di andare all’intervallo con 7 lunghezze da gestire. Nella ripresa Ferrari e compagne scivolano a -14, per poi riuscire a rientrare fino al 32-24 finale. "Non siamo arrivate al top a questo appuntamento – spiega il pivot Francesca Franco – prive di Lusetti e condizionate dall’influenza. Pontinia veniva da una lunga serie positiva e ha approfittato dei tanti nostri palloni persi, ma sono molto contenta della prestazione delle giovani del nostro roster, che hanno giocato senza paura". Per Pontinia si spalancano le porte della semifinale, dove oggi affronterà Salerno dell’ex casalgrandese Mangone; per la squadra di Elena Barani, invece, ci si rituffa subito in campionato con l’obiettivo di blindare la salvezza.