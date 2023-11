Pallamano: oggi in campo contro l’ostica Cassano Magnago. Casalgrande Padana alla prova di maturità

Trasferta lombarda per una Casalgrande Padana (6) a caccia di conferme. La vittoria di sabato scorso sulle campionesse d’Italia del Jomi Salerno ha caricato a molla l’ambiente ceramico, ma ora arriva la sfida delle 18,30 sul campo della sempre ostica Cassano Magnago (10) a fungere da prova di maturità: se Furlanetto e compagne vogliono ambire all’alta classifica, non possono sfuggire da una prestazione d’alto livello contro un’avversaria ancora imbattuta, che divide la vetta con Brixen e Pontinia. Negli altri due scontri con le big, finora, Casalgrande non è riuscita a spuntarla, ma col pieno di morale tutto è possibile. "Il successo con Salerno è di quelli memorabili, ma non siamo autorizzate a montarci la testa. Le nostre avversarie hanno numeri imponenti e, sebbene in precampionato sia arrivata una vittoria da parte nostra, sono certa sarà tutta un’altra partita. Cassano ha Barbosu che ha grande vena realizzativa, mentre tra i pali hanno una delle migliori giocatrici italiane nel ruolo come Bertolino" spiega Gaia Lusetti (nella foto), centrale casalgrandese. Le ceramiche saranno al completo, eccezion fatta per Orlandi e Faieta, lungodegenti.

A2 donne - In Serie A2 femminile appuntamento casalingo per le Marconi Jumpers (0), ancora ferme al palo dopo due giornate dopo le nette sconfitte con Leno e Ariosto Ferrara: a Castelnovo Sotto, alle 19, arrivano le Guerriere Malo (4), ancora a punteggio pieno, e servirà registrare qualcosa in fase difensiva dopo le 72 reti totali subite.

B maschile – Tra gli uomini, va in scena la quinta d’andata di B maschile: sfida interessante alle 18 al PalaBursi, dove la Pallamano Secchia (5), quarta, riceve il Carpine (7), secondo della classe; un’ora più tardi trasferta a Faenza (4) per lo Sportinsieme Castellarano (1). Ancora in pausa, per gli impegni della nazionale, i Vikings Rubiera, che riprenderanno l’8 novembre la corsa nella A Gold.