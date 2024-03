Pallamano, oggi la Macagi Cingoli riceve la visita del Conversano

Oggi terza partita nel giro di una settimana per la Macagi Cingoli che ospita il Conversano. Fischio d’inizio alle 18. Entrambe le squadre sono state impegnate in confronti infrasettimanali: la Macagi Cingoli contro il Fasano che le ha inflitto la quinta sconfitta consecutiva, poi il Conversano a Bressanone dove, affrontando la capolista Brixen, ha perso 28-37. Però il Conversano resta uno dei valori preminenti della Serie A Gold di pallamano maschile. "Al momento è quinto in classifica, comunque la Macagi Cingoli – avverte l’allenatore Sergio Palazzi – non deve farsi assolutamente fuorviare da questa contingente situazione: vero che il Conversano sfidando il Brixen ha effettuato in pratica un passo indietro, ha fatto fatica in attacco, ha trovato il portiere in gran giornata, però il suo organico è stato allestito per disputare un campionato d’avanguardia, perlomeno da play off-scudetto". E intanto la squadra cingolana si lecca le ferite. "Logicamente il morale è un po’ basso – rileva Palazzi – ma c’è lucida e concreta la volontà di invertire la rotta, di tornare a essere la vera Macagi Cingoli, praticando il gioco che le è congeniale. D’incoraggiante c’è anche il riferimento alle condizioni di qualche acciaccato, che si è ripreso bene".

Gianfilippo Centanni