Pallamano. Ora il Carpi non può sbagliare

Comincia oggi alle 18 alla Vallauri contro il Macagli Cingoli a +2 in classifica un trittico salvezza decisivo per la Pallamano Carpi in Serie A Gold (10^ giornata), che porterà i bianconeri poi al derby con Rubiera in casa di sabato 2 dicembre e alla trasferta di Siracusa del 9. Nei bianconeri ci sono da valutare le non perfette condizioni di Coppola (affaticamento muscolare) e Sortino (febbre). La gara sarà a ingresso gratuito con offerta libera che verrà devoluta al Centro Antiviolenza VivereDonna di Carpi.

Le altre gare: Albatro-Merano, Cassano-Conversano, Rubiera-Trieste, Bozen-Eppan, Sassari-Brixen, Fasano-Pressano.

Classifica: Fasano, Conversano e Brixen 16, Bozen 15, Merano 14, Cassano 12, Sassari 11, Albatro e Cingoli 6, Carpi, Eppan e Trieste 4, Rubiera e Pressano 1.

In Serie A Bronze (4^ giornata) la Pantarei Modena proverà a cancellare il primo ko rimediato sul campo del Bologna capolista ospitando al PalaMolza alle 18,30 il Tavarnelle che affianca i gialloblù al 2° posto.

d.s.