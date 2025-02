Pallamano. Palazzi: "Contro Chiaravalle un test proficuo per la Macagi»

"Al di là del risultato favorevole, l’importante era misurarci contro una squadra di A Gold e alla nostra portata. La prima e unica amichevole, effettuata ospitando il Chiaravalle, è stata per la Macagi Cingoli sicuramente positiva". L’allenatore Sergio Palazzi propone questa analisi della sfida vinta 35-33 dalla Macagi che ha concluso il primo tempo sul 18-13. "Il massimo vantaggio (+8) – precisa Palazzi – lo abbiamo fatto registrare nei primi 10 minuti della ripresa. Potevamo continuare con uno scarto maggiore, ma poi è stato commesso qualche errore di troppo in attacco, il Chiaravalle è cresciuto ma non ci ha raggiunto e abbiamo sempre mantenuto quel vantaggio". Rassicurante il recupero del centrale Somma, è stata anche ripagata la curiosità del pubblico che, malgrado la serata infrasettimanale, è affluito al PalaQuaresima, anche per vedere in azione il nuovo difensore Leo Renaud David. "E l’interesse – ammette Palazzi – è stato soddisfatto secondo le aspettative: Renaud David ha giocato bene, ha dimostrato di essere un’ottima alternativa nei reparti a lui congeniali, sa controllare il gioco, insomma le sue qualità ed esperienza sono risaltate". Ora si approssima la ripresa del campionato, tra sette giorni la Macagi riceverà la visita del Rubiera. "Intanto – conclude Palazzi – la pausa ci ha giovato, siamo rilassati e stiamo già pensando alle tre partite che dovremo disputare in questo mese, alle competizioni vere".

Gianfilippo Centanni