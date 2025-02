Pallamano. Palazzi: "Macagi, a Bressanone è mancata la continuità»

"Ancora ci manca la continuità nei 60 minuti: questo – precisa Sergio Palazzi, coach della Macagi Cingoli – è il problema principale. Dobbiamo trovare le soluzioni". Dall’anticipo a Bressanone, il Brixen vittorioso 37-35, la squadra cingolana è tornata con il comprensibile tormento per gli errori che, essendo sempre sotto, l’hanno costretta a produrre un supplemento di sforzo per recuperare. Penalizzante l’avvìo: 6-1 per il Brixen dopo 6’ "E non è possibile – ammette Palazzi – subire 21 gol al termine del primo tempo. In sostanza, non è pensabile poter essere competitivi quando solo due parate effettuano i nostri portieri, peraltro non aiutati dalla difesa. Non a caso, all’inizio della ripresa, con l’assestamento difensivo la situazione è cambiata. E concludendo con due soli gol di scarto, abbiamo dimostrato di non essere inferiori al Brixen atteso dal turno di European Cup". Ora c’è tempo per riflettere. "Analizzeremo con calma la sconfitta: ho fiducia – evidenzia Palazzi – nelle capacità reattive e tecniche dei ragazzi, ci prepareremo e per il derby casalingo del 22 col Camerano". A Bressanone è stata positiva la prova di Leo Renaud-David (foto), il centrale e difensore francese autore anche di 6 reti. "Renaud-David – spiega Palazzi – si è dimostrato responsabile, affidabile, bene in crescendo. E la Macagi ha bisogno del suo miglior apporto".

Gianfilippo Centanni