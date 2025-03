Pallamano. Palazzi: "Macagi da appalusi. A Sassari prova da incorniciare»

La prima vittoria esterna stagionale, conquistata dalla Macagi Cingoli battendo 32-33 la Raimond Sassari, è stata sensazionale considerando che la terz’ultima ha sconfitto la terza in classifica, sfoderando forse la miglior prestazione della stagione. "Va pure rilevato – chiarisce Sergio Palazzi (foto), allenatore della Macagi – che a Sassari hanno perso le prime tre in classifica. Ritengo tale considerazione significativa in quanto sottolinea i meriti della mia squadra che ha pienamente confermato la fiducia e le certezze per una prosecuzione soddisfacente del campionato".

Le certezze sono confortate dal comportamento della formazione in Sardegna dove la Macagi ha guadagnato i due punti negli ultimi secondi della gara. "Durante la sfida – spiega Palazzi – mai abbiamo perso il controllo della situazione: anche quando il Sassari ha un po’ allungato, noi siamo restati in partita recuperando subito e riequilibrando poi il parziale. Con l’ultima palla disponibile, abbiamo realizzato i presupposti tattici anche grazie a un po’ di fortuna. Ma si sa che l’aiuto della buona sorte bisogna procurarselo: noi ci siamo riusciti".

Ecco adesso un’altra settimana di pausa, per gli impegni della Nazionale. La precedente sosta, per la Macagi ha funzionato da trampolino di lancio verso l’impresa realizzata a Sassari. "E pure stavolta, l’intervallo ci permette di lavorare – ammette Palazzi – senza l’immediato assillo della gara da preparare. In particolare, potrà recuperare pienamente il terzino Naghavialhosseini infortunato alla caviglia destra".

Gianfilippo Centanni