Pallamano. Palazzi: "Sosta utile per la Macagi Cingoli»

Primo tempo dignitoso, secondo disastroso, verdetto fragoroso per la Macagi Cingoli battuta in trasferta dal Cassano Magnago che si è affermato 40-26 rifilando alla Palazzi Band la sconfitta più indecorosa di questa mezza stagione. "Sapevamo – dice Sergio Palazzi (foto), allenatore della Macagi Cingoli – che la sfida con il Cassano sarebbe stata difficile, ma non che avremmo permesso agli avversari di fare quello che loro sanno benissimo attuare: in particolare il contropiede. E noi nella ripresa, iniziata male concedendo 3 gol facilmente evitabili, non siamo riusciti a realizzare quanto avremmo dovuto effettuare. Un rilievo è lampante: ci è mancata la continuità. Avevamo bisogno di qualcosa in più per recuperare, ma non l’abbiamo avuta".

E la squadra ha rimediato veramente una figuraccia, impensabile quando è andata al riposo (18-16) sotto di appena 2 gol. Poi il Cassano ne ha segnati ben 22 e la Macagi Cingoli appena 10. Adesso si va in area di sosta: 40 giorni di pausa per Strappini e compagni. Il campionato riprenderà il 13 gennaio, ma la squadra cingolana ospiterà il Sassari 11 giorni dopo, per l’assenza di Codina Vivanco, nazionale cileno impegnato con la rappresentativa nel torneo di qualificazione ai mondiali. "Questo lungo stop – ammette Palazzi – ci va benissimo: saremo fermi per un paio di settimane per rigenerarci, riprenderemo la preparazione il 3 gennaio e dall’8 diverrà sostenuta a pieno regime col rientro di tutti gli stranieri. Dovremo ritrovare il pieno ritmo, perché poi gli impegni di febbraio saranno più intensi, cercheremo di disputare qualche amichevole per arrivare al completo recupero tenendo presente che finora mai siamo riusciti a guadagnar punti affrontando squadre in classifica superiori a noi. Sono certo che potenzialmente siamo in grado di dare positività a questo dettaglio".

Gianfilippo Centanni