Pallamano. Pantarei, si fa sul serio. Per la ’Silver’ 5 innesti

Si è aperto con i primi allenamenti un anno sportivo che riporterà Modena al vertice del movimento pallamanistico della nostra provincia. L’addio di Carpi alla prima squadra dopo 6 anni lascia solo i gialloblù (griffati ancora Pantarei Italia) sul secondo gradino nazionale, in quella Serie A Silver conquistata a maggio con la promozione. Il salto però non cambia la filosofia della società gialloblù, che non elargisce rimborsi spese ai giocatori (una ’mosca bianca’ in Italia a questi livelli) e punterà come sempre sugli atleti del proprio vivaio. La squadra che ha cominciato a lavorare al PalaMolza è ancora affidata a coach Francesco Sgarbi e ha confermato pressoché in blocco il gruppo della A Bronze, tranne Tommaso Baccarani, tornato a Rubiera, e Luca Pollastri, che è andato in Australia. Sono cinque i volti nuovi: da Carpi arriva l’ala Gabriele Sortino (2003), da Rubiera sono tornati due prodotti del vivaio gialloblù – come Sortino già in A Gold - come il pivot Luca Bortolotti e l’ala Giacomo Boni (che ritrova il fratello Enrico), mentre dal Bologna United ecco il 2005 Filippo Segapeli e il 2006 Stefano Ragazzoni. "L’obiettivo – spiega il vice presidente Denis Merighi – è quello di una salvezza tranquilla. Il girone ’A’ è più comodo dal punto di vista logistico, tranne la trasferta di Sassari, ma rispetto al ’B’ è di un elevato livello tecnico. In ogni caso come società la parola d’ordine è fare una pallamano sostenibile coi nostri ragazzi". Modena avrà al via anche la squadra di Serie B e da quest’anno le ragazze guidate da Luca Morselli saranno al debutto assoluto in A2, mentre alle spalle c’è il settore giovanile con una crescita esponenziale di squadre sia nei ragazzi che nelle ragazze, "tanto che adesso ci servirebbero altri spazi, perché il PalaMolza non basta più", conclude Merighi.

Davide Setti