Pallamano. Per Trillini un nuovo capitolo. È il coach dell’Olympiakos Pireo

È arrivato ieri mattina, ha firmato il contratto col presidente ("Dobbiamo vincere tutto!") Riccardo Trillini è il nuovo allenatore dell’Olympiakos Pireo, la squadra di Serie A di pallamano, campione in carica, quattro titoli nazionali, due Coppe e tre Supercoppe di Grecia, ora secondo in classifica a 4 punti dall’Aek. "Svincolato dalla Figh con reciproca soddisfazione economica, l’accordo con l’Olympiakos – precisa Trillini raggiunto via cellulare – è valido per tre mesi". Poi? "Ho un mese di tempo per decidere se restare o no. Ho voglia di rimanere per costruire la squadra con un’ossatura all’altezza delle ambizioni. Ora sette giocatori vanno in Nazionale, torneranno alla fine della prossima settimana, ma intanto, con i dieci disponibili posso già lavorare per disputare al meglio la fase finale". Quattro punti dall’Aek non sono un distacco determinante. "Lo sono, l’ambiente è è un po’ depresso – rileva Trillini – perché hanno perso troppo, ma la fiducia non manca: i playoff scudetto sono articolati in cinque gare, si aggiudicherà il titolo chi ne vincerà tre". Dopo il Mondiale in Danimarca come ct dell’Italia, Trillini è alla seconda esperienza all’estero: la prima in Lussemburgo dove ha conquistato lo scudetto col Kaerieng che in 40 anni di attività non l’aveva mai vinto. "Lavorare all’estero – dice – dà emozioni e relazioni particolari, si fanno sacrifici, ripagati da esperienze che arricchiscono. Qui ho una gran voglia di allenare: con la Nazionale l’impegno era più rivolto alla gestione del gruppo dopo averlo costruito. All’Olympiakos c’è grande voglia di riscatto, da parte mia la volontà di propiziarlo".

Gianfilippo Centanni