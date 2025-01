Pallamano: Polisportiva ko con Grosseto (27-28). Sfuma l’apuntamento con la prima vittoria per la Carrarese

Sfuma di un soffio, o meglio di una rete, la possibilità di sbloccare la classifica per la Polisportiva Carrarese che al palazzetto di Avenza è superata di misura per 27-28 (primo tempo 14-12) dal Grosseto, nella gara valida per la nona e ultima di andata del campionato regionale di serie B di pallamano. Ormai con una panchina sempre corta anche nelle partite casalinghe, i carraresi non sfruttano l’occasione di gustare il primo successo stagionale e possono recriminare su un secondo tempo che ha deciso le sorti della gara in negativo.

Contro i maremmani, che in classifica avevano solo 4 punti, la squadra di Gianpaolo Vezzoni gioca un buon primo tempo che chiude sul +2. Nella ripresa pesano le poche rotazioni a disposizione, la fatica si fa sentire e i maremmani ne approfittano (parziale 13-16) lasciando l’amaro in bocca agli apuani. Gli apuani pagano anche il maggior numero di esclusioni temporanee (6 contro le 2 del Grosseto).

In classifica la Polisportiva Carrarese resta congelata a –6, ancora a secco di successi, per la penalizzazione di 6 punti del giudice sportivo per mancanza di squadre giovanili. Formazione e reti: Antognetti, Cerulli, Mazzanti 9, Biagioni, Vlado Meoni (nella foto) 5, De Giorgi, Bugliani 2, Benedetti 3, Musetti, Benmansour 7, Gini 1.

ma.mu.