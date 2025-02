Pallamano Prato superlativa. Battuta Arezzo

Pallamano Prato sempre più saldamente al comando del campionato di serie B maschile dopo il successo colto ai danni del Petrarca Arezzo nella seconda giornata di ritorno. La squadra allenata da Provvedi si è imposta con il risultato di 35-30 (primo tempo 17-11) allungando a + 5 nei confronti della prima inseguitrice, il Tavarnelle B.

Questo il tabellino: Nieri 5, Aragona 7, Lucarini 1, Scrivo 2, Balò 1, Dovichi 1, Pukri 4, Moretti 2, Medoune 2, Colò 3, Pozzi 1, Perinaska 2, Grassi, Panzani 1, Mocellin 3.

Pareggio, invece, 27-27 della Medicea Handball Poggio a Caiano sul campo del Grosseto.

La classifica della serie B maschile: Pallamano Prato 20 punti; Tavarnelle B 15; Olimpic Massa Marittima, Spezia, Mugello 14; Petrarca Arezzo 8; Medicea Handball Poggio a Caiano, Grosseto 7; Follonica 4; Carrarese -6. Tavarnelle B, Olimpic Massa Marittima, Grosseto e Follonica una partita in meno.

La Pallamano Prato tornerà in campo il 26 febbraio in trasferta contro la Carrarese; la Medicea giocherà il 1° marzo in casa contro l’Olimpic.

Massimiliano Martini