Pallamano. Preso un rinforzo per la Macagi Cingoli: ecco Giambartolomei

"Sono giovane con margini di miglioramento in tutte le fasi di gioco, e credo di essere abbastanza duttile per coprire i ruoli di terzino destro e di centrale". Così si presenta Simone Giambartolomei ingaggiato dalla Macagi. Originario di Camerata Picena, 19enne febbraio, alto 1.83 per 86 kg, Giambartolomei è cresciuto nel settore giovanile del Camerano dove ha debuttato in A2 e, nella stagione passata, in A Gold.

Le sue qualità non sono passate inosservate: ha fatto parte del Campus Italia, il complesso che la Figh assembla con i migliori talenti, ha disputato le qualificazioni e l’Europeo Under 18, partecipando anche a uno stage con la Nazionale maggiore.

"Sono molto determinato e motivato. Ho accettato questa proposta – precisa Giambartolomei – perché ho voglia di misurarmi in A Gold. La Macagi è la società che mi ha cercato più di altre, mostrandomi un progetto sportivo che rappresenta quel che cercavo: una compagine giovane, uno staff competente, una società con esperienza nella massima serie, compagni di squadra conosciuti da avversari e già nelle giovanili. Devo essere grato al Camerano che mi ha sempre sostenuto, permettendomi di crescere e di trasferirmi a ".

Lusinghiero è il giudizio che su Giambartolomei esprime l’allenatore cingolano Davide Campana, attualmente coach del Cologne in A Gold, che lo ha avuto al Camerano fin dalle giovanili: "Tecnicamente è un ragazzo molto valido, serio, umile, che per le sue ottime referenze garantisce il massimo impegno. È figlio d’arte, in quanto il padre Cristiano ha praticato l’handball a lungo da portiere".

Gianfilippo Centanni