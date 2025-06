Pallamano Romagna: Nuovi Gironi e Sfide per la Serie A Silver

Netto cambiamento in A Silver dove militerà la Pallamano Romagna. Anzitutto, i gironi saranno due, composti da 12 squadre, e probabilmente gli arancioblù saranno inseriti nel girone meridionale. Variano anche i verdetti che vedono la prima classificata di ogni raggruppamento salire in serie A Gold mentre le ultime due formazioni saranno retrocesse in serie B. "Il campionato – esordisce il presidente Vito Sami – è stato molto semplificato. Il problema è che pare che alcune società non si iscrivano per motivi economici e sarebbe triste non assistere a due gironi al completo. Comunque sospenderei la valutazione in attesa di capire quante squadre si iscrivono alla scadenza del termine. Se saranno poche, la Federazione dovrebbe cambiare qualcosa nella formula del torneo ma questo, come detto, lo si vedrà più avanti". Venendo al discorso su casa propria il "pres" è soddisfatto: "Tutto quello che c’era da fare l’abbiamo fatto. L’allenatore, Gennaro Di Matteo, è contento della campagna acquisti dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Gli stranieri sono il fiore all’occhiello, soprattutto il magiaro Alex Nemeth, che ha già militato in Italia mostrando buone cose prima di tornare a casa sua preso dalla nostalgia. Speriamo che con noi sia concentrato sulla causa. L’altro terzino danese è più una scommessa e dovrebbe fornire un buon contributo dalla parte destra". Il settore giovanile è fondamentale per la Pallamano Romagna: "Inseriremo in prima squadra anche i giovani che l’anno scorso hanno giocato nell’under 18 e passeranno all’under 20".

Settore giovanile. La Pallamano Mordano ha confermato il risultato dell’anno scorso ottenendo il sesto posto alle finali nazionali ma si poteva ottenere qualcosa in più se non si fosse infortunato, nella seconda partita, Davide Babini. Con Bozen, poi arrivato secondo, abbiamo giocato alla pari. Eravamo sotto di uno con la palla del pareggio ma non ce l’abbiamo fatta. Lugo e Faenza parteciperanno alle finali nazionali under 14 previste dall’1 al 6 luglio tra Misano Adriatico, Rimini e Riccione. La formazione di serie B, allenata da Fabrizio Folli, lotterà per la promozione A Silver a Chieti".