Pallamano Romagna: sfida decisiva contro Cologne per la salvezza in A Silver

La partita che emetterà il verdetto per la Pallamano Romagna. Alle 21 al PalaMetelli a Cologne è in programma la sfida che decreterà se la formazione allenata da coach Mariano Ortega, ancora assente e al suo posto è confermato Fabrizio Tassinari, conquisterà la salvezza oppure dovrà continuare la stagione affrontando i pericolosi playout. Come all’andata Rinaldo Ceroni e compagni uscirono con un pareggio (25-25) dalla Cavina un altro punto sarebbe sufficiente per la permanenza nella A Silver. A maggior ragione una vittoria mentre la sconfitta allungherebbe la stagione. Con Trieste promosso in serie A Gold, Molteno e Bologna United giocheranno con la certezza del secondo e terzo posto. Per gli altri due posti utili per i playoff, tre squadre sono in lizza e cioè Cologne e Belluno che sono avanti a Carpi di un punto. Dietro, a -3 lunghezze, si assesta il Romagna che ha un vantaggio di due punti su Lanzara, con scontro diretto a sfavore, e Haenna al contrario. I siculi se la vedranno ai playout contro Mascalucia, Verdeazzurro Sassari e una tra Lanzara e Romagna. I due incontri di cartello dell’ultimo turno sono Cologne contro Romagna e Lanzara contro Carpi con tutte le formazioni che chiedono tanto agli ultimi 60 minuti. Entrambe le partite si disputeranno alle 21 e quindi nessuno saprà prima il risultato dell’altro campo. Tornando al match in terra bresciana, Cologne conta su molti talenti puri che, soprattutto nel girone di ritorno, si sono comportati bene in casa e non solo.

L’ultimo successo è il ko rifilato al Trieste imbattuto, caduta al PalaMetelli due settimane fa.

Le gare: Haenna – Trieste, Belluno – Campus Italia, Molteno – Bologna United, Lanzara – Carpi, Sassari – Mascalucia domenica 6 aprile.

La classifica: Trieste 37; Molteno 29; Bologna United 26; Cologne, Belluno 23; Carpi 22; Pallamano Romagna 19; Lanzara, Haenna 17; Sassari 15; Campus Italia 14; Mascalucia 10.