Pallamano. Rubiera oggi riparte dalla Serie A Silver: sfida al San Vito Marano

Comincia alle 19,30 la Serie A Silver maschile, che vede ai nastri di partenza Rubiera, retrocessa dopo 4 stagioni di fila nel massimo campionato. Una trasferta insidiosa, quella in programma alle 19,30 sul campo vicentino del San Vito Marano, su un campo difficile: i rossoblù, tuttavia, non possono lasciar nulla di intentato, perché la promozione è riservata alla prima classificata al termine della regular season e la concorrenza, Molteno, Belluno, Vigasio e Sassari in particolare, fa sul serio.

A rinforzare Rubiera è arrivato il 2003 Daniele Soria (foto), cresciuto a Modena e Carpi per poi giocare in A Gold a Pressano e conquistare anche la maglia azzurra: un innesto importante in particolare dopo l’infortunio a Elio Strada, uno dei giocatori più rappresentativi del gruppo.

In B maschile, alle 19, sfida al vertice tra Marconi Jumpers Castelnovo Sotto (4) e Modula Casalgrande (4), entrambe a punteggio pieno; alle 18 la seconda squadra di Rubiera (0) cerca il primo hurrà con Ravarino (2).

La A1 femminile, infine, osserva la sosta: nell’Italia che ha ceduto 42-19 nelle qualificazioni continentali ai Paesi Bassi sono 2 le reti dell’ex Casalgrande Padana Mangone; in campo anche, senza trovare la gioia personale, la biancorossa Iyamu.