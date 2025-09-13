Pallamano serie A Gold. Esordio interno per la Macagi: "Con Merano una gara insidiosa"

È palpabile l’attesa per il debutto stagionale della Macagi Cingoli che oggi alle 18 ospita l’Alperia Black Devils Merano. Dopo la smagliante prestazione fornita al domicilio del Cassano Magnago, sono legittime le aspettative per una gratificante controprova confortata dal successo. Il Merano ha già dimostrato di valere. "Infatti è reduce dalla vittoria ottenuta in casa dello Sparer Eppan, quindi noi – riflette l’allenatore Antonj Làera – dovremo vedercela contro un avversario gasato e intenzionato a confermare le proprie qualità". La Macagi è consapevole dell’importanza della partita. "Pienamente consapevole - precisa Làera – dell’obbligo e della responsabilità di dover disputare una gara di spessore, tantopiù che ci presenteremo al nostro pubblico, contando sul suo sostegno". Uno dei fattori più rilevanti è la componente psicologica. "Le premesse per un soddisfacente approccio emotivo – sottolinea Laera – sono conseguenti alla fiducia che il gruppo sa di avere e che quindi tradurrà in un impegno produttivo". È sperabile che la Macagi possa affrontare il Merano al meglio della condizione. "Non stiamo benissimo – ammette Làera – per i risentimenti da infortuni conseguenti a contatti in partita. Oltretutto l’ala sinistra Francesco Rossi è febbricitante e Diego Strappini, pivot e capitano lamenta qualche acciacco". Le attenzioni s’incentrano sul recupero di Louay Makhlouf, terzino e risolutore. "Makhlouf, già dolorante alla spalla destra, quella di tiro – spiega Làera – ha ripreso la preparazione: prima della gara valuteremo la condizione".

Gianfilippo Centanni