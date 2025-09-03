Pallamano Serie A Gold. Giulioni: "La Macagi merita tanta fiducia»

Massimiliano Giulioni, presidente della Polisportiva Cingoli: si ricomincia con la Macagi per la seconda stagione di fila in Serie A Gold di pallamano maschile: con quali sensazioni rispetto all’avvio del campionato scorso?

"Iniziandolo ci sembrava di essere più competitivi, poi abbiamo attraversato un periodo sottotono quindi con l’arrivo di Renaud-David ci siamo ripresi centrando con anticipo la salvezza".

Stavolta?

"I test hanno dato risultanze positive, abbiamo molti giovani, stando a quanto visto, siamo al 50%, quindi il margine di crescita è molto elevato".

Rodaggio soddisfacente, dunque.

"I nuovi sono sereni: come al solito, ben accolti dai locali, si sono integrati senza problemi. L’organico è ben dotato, coach Làera ha apprezzato i giovani che contribuiscono alla freschezza del complesso basato sulla filosofia dei piccoli passi: largo ai ragazzi, massimo credito ai confermati e ai nuovi".

Domenica alle 17 la Macagi è attesa dal Cassano Magnago che figura tra i candidati allo scudetto.

"La sfida è impegnativa: già il Cassano lo abbiamo affrontato di recente, quando ci ha ospitato per due test. Ce la giocheremo. D’altronde ogni partita sarà molto combattuta, il livello del torneo è più alto rispetto all’annata precedente, pure Cologne e Trieste neopromossi si sono dotati per bene figurare. Il fatto che manchino le due o tre formazioni potenzialmente inferiori rispetto alle altre, accentua l’equilibrio ed aumenta l’interesse. Siamo consapevoli che ci sarà sempre da lottare, e fiduciosi considerando il nostro valore".

I presupposti sono all’insegna dell’ottimismo.

"Lo sono per carattere, ma questo non significa che l’indole sia fuorviante: i presupposti sono molto incoraggianti, perché la concentrazione e la determinazione evidenziate durante il rodaggio sono ottimi supporti per le qualità collettive della Macagi, completandone la personalità".

Gianfilippo Centanni