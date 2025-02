Pallamano, serie A Gold. La Macagi sfiora il pari. È Brixen a fare festa

Brixen

37

Cingoli

35

BRIXEN: Voliuvach, Lubinati, Azzolin, Della Vecchia 5, Arcieri 7, De Oliveira 10, Canete 5, Iballi E. 2, Iballi A. 3, Sader 2, Basic 3, Muehloegger 2, Sozio, Oberhollenzer. All.: Neuner.

MACAGI CINGOLI: Albanesi, Coppola, D’Agostino, D’Benedetto 3, Ciattaglia 3, Naghavialhosseini, Mangoni 7, Somma 4, Latini, Strappini 5 Renaud-David 6, Compagnucci, Makhlouf 7. All.: Palazzi.

Arbitri: Bassan e Bernardelle.

È dignitosa la sconfitta incassata dalla Macagi Cingoli: vince 37-35 il Brixen protagonista d’un avvìo fulminante, 6-1 al 6’ quando Filippo Mangoni segna il primo e, al termine, l’ultimo dei suoi 7 gol, massimo stagionale. Decisivo l’iniziale -5, coincidente con lo scarto parziale di fase-1. L’impaccio difensivo della Macagi, portieri evanescenti per quanto determinanti sono quelli avversari, si contrae però in 3’: 6-4 all’8’, poi 8-5 al 10’ ma 11-6 al 16’. Resta comunque in partita la Macagi: -4 al 18’, frombolieri Makhlouf, Mangoni e Renaud-David, mentre il Brixen ha per dirompente cannoniere il brasiliano De Oliveira col supporto di Arcieri, puntiglioso ex Cingoli. Dopo le frenesìe d’apertura, la velocità si smorza: la razionalità fa aggio sul ritmo, la Macagi è ancora a -4 che col rigorista Somma, esemplare la freddezza dai 7 metri, è -3 al 20’. Però successivamente pesa la cinquina subìta dalla Macagi che va al riposo sul 21-16.

Nella ripresa si evidenzia alla distanza l’irriducibilità della Macagi: vuoi vedere, sensazione evolvente, che verrà arraffato un pareggio tipo quello di sabato scorso? Certo, fino al 19’ l’idea sembra avventata, 34-27 al 19’ 36-30 al 25’ per il Brixen, ma il bello per la Macagi si dipana dal 29’ al 30’, con momenti di reciproco nervosismo: 36-34, 37-34, Mangoni realizza per il 37-35 quasi agli spiccioli dell’ultimo minuto. E il pari resta un’ipotesi.

Gianfilippo Centanni