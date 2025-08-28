Pallamano Serie A Gold. "La Macagi può fare un bel campionato»

Per l’anagrafe societaria Mirco Mazzieri è il dirigente più anziano della Polisportiva Cingoli che ha la Macagi come massima espressione agonistica in Serie A Gold di pallamano maschile. Mazzieri, 62enne, ha superato il 33° anno di appartenenza al sodalizio. "La mia presenza alla prima riunione del consiglio – ricorda Mazzieri – risale al 7 febbraio 1992, giorno in cui festeggiavo il compleanno". Di campionati Mazzieri ne ha vissuti tanti incentrando le riflessioni sulla massima divisione, come si propone la Macagi rispetto alla stagione scorsa in cui la salvezza è stata conquistata dopo un sofferto girone d’andata? "Per la prima volta – rileva Mazzieri – abbiamo un organico più competitivo, che permette all’allenatore di effettuare maggiori soluzioni tattiche, disponendo di due giocatori per ruolo. Ecco la faccia positiva della medaglia". Qual è quella negativa? "Che anche le altre si sono rinforzate: tra le 14 in lizza manca qualche squadra materasso. Per lo scudetto dovrebbero lottare Conversano, Siracusa, Cassano Magnago e Sassari. Delle altre 10, Bolzano e Pressano sembrano avere qualcosa in più. L’equilibrio a livello generale costituisce la connotazione più spiccata, il campionato si prospetta durissimo: una prima verifica potrebbe aversi dopo cinque giornate". Per garantirsi la permanenza, la Macagi ha i requisiti? "Li ha in base alla completezza dei reparti: è solida e compatta in difesa, coach Làera ha effettuato un lavoro specifico che ora sarà mirato a rifinire l’efficienza dell’attacco. È soddisfacente l’integrazione dei nuovi e dei giovani con l’esperienza degli anziani, per la prima volta la Macagi ha in Cristiano Giambartolomei il preparatore dei portieri, il confermato Albanesi e Martini che è il numero uno della Nazionale under 20".

L’esordio in campionato è con il Cassano Magnago, per l’indisponibilità dell’impianto locale, la partita è stata posticipata alle 17 di domenica 7".

Gianfilippo Centanni