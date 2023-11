Pallamano serie A Gold. La Macagi Cingoli a Carpi, domani in palio punti pesanti

Posizionata a quota 6, la Macagi Cingoli al momento è fuori dalla zona-play out della Serie A Gold e alle 18 di domani è attesa dal match a Carpi che, con 2 punti in meno, divide il penultimo posto con Eppan e Trieste. La formazione cingolana, reduce dal successo interno con il fanalino di coda Secchia Rubiera, è concentrata sul match a Carpi che il 19 agosto ha affrontato in amichevole. "E abbiamo vinto – ricorda l’allenatore Sergio Palazzi – ma questo è un semplice riferimento: da allora per entrambe molte cose sono cambiate, nel senso che dalla preparazione estiva al campionato si sono verificate novità in fatto di schemi e adeguamenti tattici a specifiche situazioni. Quindi, pure se il Carpi è nella bassa classifica, sicuramente ci darà filo da torcere: recentemente, a Merano, ha perso lottando al massimo".

Nel Carpi gioca il cingolano Lorenzo Nocelli, centrale, fino a quattro stagioni fa effettivo alla squadra locale in cui è cresciuto. "Sfidare la squadra cingolana – ammette Palazzi – è un’occasione importante per Nocelli, ma soprattutto per il Carpi, formazione tosta, più insidiosa in casa: ne sanno qualcosa le avversarie d’alta classifica che per imporsi hanno dovuto darci dentro". Lo stesso farà la Macagi Cingoli. "Cercheremo di sorprendere gli avversari in difesa, loro punto debole". Il tecnico Palazzi non potrà contare sul terzino Balint Somogy che, infortunato alla mano destra, toglierà il gesso il primo dicembre. "Dovendo poi effettuare la rieducazione della mano di tiro – precisa Palazzi– lo riavremo in squadra nel nuovo anno".

Gianfilippo Centanni