Pallamano Serie A Gold: l’allenatore di nuovo alla guida dei Vikings. Il ritorno di Galluccio "Qui c’è potenzialità»

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Luca Galluccio torna dopo una sola stagione alla guida dei Vikings Rubiera, che dopo la sofferta salvezza conquistata il mese scorso saranno nuovamente al via del campionato di Serie A Gold, affiancato dal gruppo tecnico che ha gestito i rosso-blu nella seconda parte di stagione dopo l’esonero di Alessandro Fusina.

"Sono legato all’ambiente e voglio condividere ancora il viaggio dopo una stagione di distacco con un gruppo di persone che mi ha dato tanto. Non posso che ringraziare i giocatori del gruppo rubierese che hanno sempre mostrato una stima impagabile nei miei confronti. Ora prepariamo subito il programma con lo staff per fare il meglio possibile. Credo nelle potenzialità di questo gruppo e di questa società", spiega il tecnico parmense, che a Rubiera ha conquistato una promozione dalla A2 e una salvezza. A spiegare come le strade della società e dell’allenatore si siano incontrate nuovamente è il GM Michele Guerrazzi: "Un anno fa, la decisione di interrompere il rapporto e intraprendere una nuova strada era stata difficile, le condizioni erano diverse ma con il tempo le situazioni e le valutazioni cambiano da entrambe le parti e oggi, dopo 365 giorni, siamo felici di averlo nuovamente con noi e iniziare insieme un nuovo percorso. Molto onestamente l’anno scorso l’assenza di Luca si è fatta sentire, la squadra ha accusato il colpo, il nuovo progetto non è decollato e i risultati non sono stati quelli sperati. La vita concede seconde opportunità e ora è tempo di voltare pagina e guardare al futuro con fiducia facendo un passo indietro: la sua leadership e la sua capacità di motivare i giocatori saranno fondamentali per affrontare il prossimo campionato con grinta e determinazione".