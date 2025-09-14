Pallamano Serie A Gold. Macagi da applausi. Merano al tappeto

Macagi Cingoli

30

Alperia

25

MACAGI : Albanesi, Martini, Gharbi, Abdurahmanovic 6, Ciattaglia 4, Compagnucci, Giambartolomei 1, Lezaun 1, Makhlouf 5, Mangoni 1, Naghavialhosseini 5, Nocelli, Rossetti 2, Rossi, Strappini 5. All. Làera.

ALPERIA BLACK DEVILS MERANO: Gonzalez, Hay Frei, Borgato 1, Meye 1, Conte 2,Visentin 2, Gerstgrasser Samuel 6, Stricker 1, Gerstgrasser Simon 1, Malandrin 6, Nunez, Brenner, Ennemoser, Khouaja, Sperandio 1, Urban 4. All.: Panetti.

Arbitri: Simone e Monitillo; commissario: Strippoli.

Lucida, determinata, volitiva la Macagi Cingoli onora l’esordio casalingo stagionale battendo 30-25 l’Alperia Merano. Agile, reattiva, con Samuel Gerstgrasser anima e vitalità del complesso, l’Alperia tiene botta fino a 11’ dall’inizio (6-6). Poi la Macagi, col 19enne Alex Martini che si conferma degno portiere della Nazionale di categoria parando rigori e sfoderando una serie d’interventi pari all’efficienza della sua difesa, prende il largo: 9-6 al 15’, 10-6 al 17’. L’Alperia non ci sta, è abbastanza reattiva ma non tanto da riequilibrare il parziale. Come viene graffiata, la Macagi replica e fila via in vantaggio: 10-8 al 21’, 12-9 al 25’, 13-11 al 30’ quando nel giro dei residui secondi arrotonda andando al riposo sul 15-11. E durante la ripresa raddoppia esattamente la metà del bottino, riparte brillantemente (18-13 al 5’), vanifica le sfuriate avversarie (la Macagi non tesaurizza le numerose soluzioni: errori di mira e parate di Gonzalez) Strappini al 17’ dilata lo scarto (22-16), lo accresce al 21’ (25-18) e al 22’ la Làera Band fa registrare il massimo divario favorevole: 26-18. L’Alperia non demorde, però la Macagi al 28’ conduce 29-21: per i rivali, il passivo diventa insormontabile.

Gianfilippo Centanni