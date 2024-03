Pallamano serie A Gold. Macagi Cingoli in campo

Alle 19 di oggi si gioca al PalaQuaresima di nuovo Macagi Cingoli-Fasano, la ripetizione è stata decisa dal giudice sportivo "per l’errore tecnico commesso dagli arbitri" nella partita disputata lo scorso 7 febbraio e vinta dai locali 25-24. La Macagi Cingoli è reduce dalla sconfitta a Bressanone affrontando il Brixen che si è imposto 39-31. Sfiorata l’impresa dalla Palazzi Band, alla distanza è prevalsa la forza della capolista. "Sono dispiaciuto – ammette l’allenatore Sergio Palazzi (foto) – perché non siamo riusciti a tenere l’atteggiamento apprezzato durante il primo tempo. Siamo competitivi, sappiamo di essere in grado di giocarcela contro chiunque, però dobbiamo arrivare al punto di vincere contro chiunque. Quindi bisogna fare quadrato, riflettere serenamente e seriamente sulle situazioni negative traducendole in esperienza, in adeguati aggiustamenti da attuare". Ed ecco il Fasano. "Gara delicata, comunque non credo – riflette Palazzi – che vi possano essere strascichi riguardanti la rivalità. Di concreto c’è che i due punti che erano nostri, devono tornare a essere nostri: questo è lo scopo da realizzare. Come noi, il Fasano giocherà dopo tre giorni dall’ultima sfida effettuata, sembra che non sia nelle migliori condizioni avendo sofferto pur battendo in casa il Rubiera, c’impegneremo al massimo per conquistare un tonificante e prezioso successo dopo quattro sconfitte consecutive".

Gianfilippo Centanni