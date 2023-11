Pallamano Serie A Gold maschile: kappao casalingo col Fasano. Vikings, niente da fare. L’amarezza di Fusina:: "Facciamo troppi errori» I Vikings Rubiera non riescono a vincere contro i campioni d'Italia del Junior Fasano, nonostante un match in altalena. Il tecnico Fusina è amareggiato per il risultato e spera di invertire la tendenza contro Bolzano.