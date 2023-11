Pallamano serie a. I Vikings cadono sul campo di Cingoli

Comincia male la lunga serie di scontri salvezza dei Vikings Rubiera (1), che cadono 31-29 sul campo di Cingoli (6) e rimangono all’ultimo posto della classifica di Serie A Gold. A condannare i rosso-blu è un primo tempo totalmente deficitario, chiuso sotto di 8 lunghezze; nella ripresa gli ospiti cambiano passo e agganciano i marchigiani sul 27 pari, poi nel finale sono costretti alla resa. "Primo tempo inguardabile ed inspiegabile, la ripresa un’altra partita. Siamo tornati sotto ma ancora una volta restiamo con un pugno di mosche in mano" spiega il dirigente Alessandro Baschieri. Sabato prossimo incontro casalingo con Trieste, gara davvero da non fallire. In Serie A Bronze la Modula Casalgrande (4) coglie il secondo successo stagionale superando 34-24 in casa Derthona (2), con 10 reti di Lamberti.