Pallamano serie a silver: dopo la bella vittoria alla cavina contro monteprandone gli arancioblù volano in sicilia. Il Romagna di Di Matteo sfida a domicilio il Cus Palermo per cercare la continuità

Volo a Palermo per la Pallamano Romagna che affronta oggi alle 17 il Cus Palermo. L’obiettivo è arrivare imbattuta al big match al PalaCavina contro Haenna. Con ancora negli occhi la cavalcata vincente 29-14 all’esordio casalingo contro Monteprandone, il Romagna va a Palermo alla ricerca del bis, anche per poter arrivare a punteggio pieno al big match al PalaCavina. Ma ci vorranno concentrazione, compattezza e concretezza. Nella tana del Cus due stagioni fa gli arancioblù, allenati da Miguel Moriana, si imposero con un gol a fil di sirena di Di Domenico, dopo la parata di Maistrello sul rigore di Artale. Era dicembre 2023: tanto è cambiato, ma con il ritorno nella seconda categoria nazionale dei siciliani, si torneranno a vivere intense emozioni. La squadra di coach Gianni Tornambè, uno dei pilastri della pallamano siciliana, è focalizzata sulle prestazioni di capitan Alessandro Aragona (classe 1998) ed Emanuele Artale (2001). La linea degli esterni vanta, dunque, due dei migliori della categoria, capaci di gestire in velocità la transizione, spesso scambiandosi il ruolo centrale/terzino. Oltre ai due assi, che il Romagna dovrà limitare quanto possibile con una difesa solida, Palermo dispone di altri atleti di livello, come Matteo Pola, ala destra mancina (2001), ex Belluno, che, seppur non spicchi per fisico, può dare fastidio per l’elevazione in salto o come l’altro terzino (2001) Edoardo Guardì, l’ex Molteno Buccafusca e i vari Testa, Vitali, Gangi Chiodo, La Mantia e Spoto.

Le altre gare: Monteprandone–Chieti, Haenna–Sannio, Lions Teramo–Camerano, Serra Fasano–Girgenti.

La classifica: Pallamano Romagna, Camerano, Cus Palermo, Chieti, Haenna 2; Monteprandone, Serra Fasano, Sannio, Lions Teramo e Girgenti 0.

Mirko Melandri