Pallamano Serie A1. Casalgrande Padana: super debutto stagionale

Casalgrande Padana vincente nella prima uscita stagionale: domenica le biancorosse si sono aggiudicate il Torneo Città di Ferrara. Un quadrangolare di pregevole livello: la griglia comprendeva infatti 4 formazioni che saranno protagoniste dell’ormai imminente campionato di A1.

Le ragazze di Elena Barani ha esordito e vinto con Mezzocorona: 36-25. Nel pomeriggio ha invece sconfitto Ferrara in una bellissima e combattuta finalecon il punteggio di 32-33.

Terzo posto per Padova che ha sconfitto Mezzocorona 28-26.

"Chi mi conosce sa bene quanto io prediliga mantenere un profilo basso, specialmente quando si parla di precampionato – commenta Elena Barani, allenatrice della Casalgrande Padana – Senza dubbio, il duplice successo conquistato a Ferrara ci conferisce un’ulteriore dose di carica motivazionale: inoltre, le ragazze hanno espresso indicazioni molto interessanti e incoraggianti in vista del futuro". Intanto, sabato e domenica la Casalgrande Padana è attesa da un nuovo rilevante collaudo: si tratta del Memorial Sandro Ippomei alla Handball Arena di Leno, nel Bresciano.

Anche in questo caso, un tabellone interamente composto da squadre che si stanno preparando all’imminente A1: Cassano Magnago, Ariosto Ferrara, Cellini Padova, Leno e ovviamente le biancorosse.

"Saremo prive di Francesca Franco – rimarca Elena Barani – Nel gettarsi sulla palla, Francesca è incappata in un problema al mignolo della mano sinistra. Ciò l’ha purtroppo costretta a saltare la partita con Ferrara: adesso per lei si profila una settimana di stop, ma in compenso tornerà regolarmente schierabile per il debutto casalingo in campionato contro il Lions Sassari. D’altro canto potremo contare sul ritorno di Chiara Rondoni, assente a Ferrara causa impegni personali".