Pallamano Serie B al giro di boa. Carrarese, giornata no. Lo Spezia parte forte e gestisce il vantaggio

Anche il girone di ritorno inizia come era finito quello di andata e tra le mura amiche la Polisportiva Carrarese subisce un’altra sconfitta per 25-38 (parziale 9-19) dai cugini dello Spezia, nella gara valida per il campionato interregionale di Serie B di pallamano. Ancora in formazione risicata, i carraresi non reggono l’impatto con i liguri, imbottiti di ex e già all’intervallo il ritardo è pesante (-10). Impossibile nella ripresa produrre uno sforzo offensivo maggiore anche per la assenza di ricambi che consentano rotazioni e come se non bastasse, senza mister Gianpaolo Vezzoni, squalificato per due giornate per proteste irriguardose nei confronti degli arbitri nella partita con Grosseto. Nella ripresa gli apuani provano a limitare i danni (parziale 16-19) ma non riescono a sfruttare le occasioni favorevoli offerte dall’uomo in più in campo, in virtù delle nove esclusioni temporanee di 2 minuti ciascuna, contro le sole quattro dei locali. Formazione e reti: Cerulli, Mazzanti 6, Meoni 6, De Giorgi 1, Bugliani (nella foto) 4, Benedetti 4, Musetti, Biagioni, Gini 4.

La classifica: Prato 16; Massa Marittima 14; Tavarnelle 13; La Spezia e Mugello Borgo San Lorenzo 12; Arezzo 8; Medicea Poggio a Caiano e Grosseto 6; Follonica 4; Polisportiva Carrarese -6 (La Spezia, Mugello, Arezzo e Polisportiva Carrarese una partita in più).

