Pallamano serie b. La Sdg cerca conferme a Grosseto

Dopo la buona affermazione contro il Follonica, la Sdg Spezia Pallamano si prepara ad affrontare una nuova sfida in trasferta: domani alle 20, i Seawolves saranno ospiti del Grosseto, in una partita fondamentale per continuare a crescere. Dopo gli alti e i bassi della prima fase del campionato, gli spezzini stanno trovando continuità e vogliono "confermare il buon momento con un’altra prestazione convincente. Il successo nell’ultimo turno ha dato fiducia al gruppo, che si è allenato con intensità in settimana per affrontare al meglio questa trasferta" commentano dal club del presidente Mattioni. Così coach Alessandro Perotto: "Affrontiamo una squadra che in casa sa farsi valere e che vorrà metterci in difficoltà. Per noi è una gara importante, vogliamo dare continuità ai risultati, dovremo giocare con aggressività e lucidità per tutti i 60 minuti".

C.T.