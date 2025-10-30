Pallamano, serie B maschile. Cingoli parte con il piede giusto. Battuto il Città Sant’Angelo

Soddisfacente la Polisportiva Cingoli che ha iniziato il campionato di pallamano di Serie B maschile, ospitando e battendo 36-21 il Città Sant’Angelo. Guidata dall’allenatore Nando Nocelli, vice di Làera alla Macagi in A Gold, la Polisportiva figura nel girone unico di Area 6 marchigiana-abruzzese con Chiaravalle B, Falconara, Monteprandone B, Camerano B, Dorica Ancona, Città Sant’Angelo,Vasto, Ogan Pescara e Hc Pescara. Sabato 8 novembre la Polisportiva affronterà in trasferta la Dorica Ancona. A disposizione di coach Nocelli tutti i ragazzi cingolani nati tra il 2003 e il 2010, con l’olandese Schotanus residente con la famiglia a Cingoli. "Lavoreremo con impegno – ha puntualizzato Nocelli – per far crescere sotto gli aspetti tecnico e tattico ciascun giocatore, valorizzandolo per formare il gruppo destinato alla titolarità nella categoria superiore". Questo l’organico della Polisportiva in B: portieri Amir Gharbi, Leonardo Gagliardini, Jasper Mark Schotanus; ali Nicola Gagliardini, Matteo Bordoni, Lorenzo Rossetti, Pietro Ottaviani, Ludovico Giulioni; pivot Edoardo Vignati, Samuel Ottobri, Mirco Compagnucci, Leonardo Banchetti; centrali Matteo Gigli, Francesco Pioli, Tommaso Marinelli; terzini Riccardo Tobaldi (capitano, al rientro dopo infortuni), Riccardo Lucertoni, Tommaso Morganti, Matteo Ricci. Disponibili per essere inseriti, effettuano anche con la Macagi la preparazione Garbi, Nicola Gagliardini, Bordoni, Rossetti, Ottobri, Compagnucci, Gigli, Tobaldi, Lucertoni e Morganti.

Gianfilippo Centanni