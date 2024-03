Pallamano, sfida da brividi. La Macagi a Merano

Dopo lo stop, la Macagi Cingoli riprende per effettuare una delle trasferte più lunghe del campionato: domani sarà di scena a Merano (Palawolf, ore 19) contro L’Alperia Black Devils, terza forza del torneo. "Per la Macagi Cingoli – precisa l’allenatore Sergio Palazzi - l’impegno è di quelli cosiddetti tosti: finora in casa l’Alperia ha sempre fatto risultato, questa considerazione dice tutto. Comunque a noi la settimana di pausa è servita per sciogliere la tensione e rifocalizzarci sulla realtà che impone di effettuare ogni partita come se fosse decisiva: dobbiamo risalire con le nostre forze che danno pieno affidamento, i ragazzi sono sereni e determinati, quindi ho una buona dose di fiducia". La sosta oltreché il morale ha ritemprato anche il fisico del collettivo in cui, oltre alla perdurante assenza del portiere titolare Mihail dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro, stavolta è indisponibile per impegni personali l’ala destra Lorenzo Rossetti che, non ancora ventenne, ha brillantemente esordito in A Gold. "Al suo esordio stagionale, Rossetti – spiega Palazzi – ha dimostrato quanto effettivamente vale disputando una serie di prestazioni molto convincenti. Alla sua defezione faremo fronte, fermo restando che, mancando Rossetti, nel ruolo abbiamo titolare solo Filippo Mangoni".

Gianfilippo Centanni