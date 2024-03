Pallamano, sfida durissima contro la capolista. Carpi-Brixen, serve un miracolo

Arriva la prima della classe stasera alle 18 alla Vallauri per la Pallamano Carpi, sempre ultima solitaria in Serie A Gold. A 7 gare dalla fine le speranze di agganciare almeno i playout (Rubiera penultima è a +1 ma deve giocare ancora tutti gli scontri diretti) sono sempre più esili e la sfida di oggi appare già segnata in avvio contro la corazzata altoatesina (13 vittorie su 16 gare), miglior difesa del campionato, e che mercoledì ha travolto 37-28 Conversano.

Le altre gare: Albatro-Pressano, Rubiera-Merano, Cingoli-Conversano, Fasano-Bozen, Cassano-Eppan, e Sassari-Trieste.

Classifica: Brixen 32, Fasano 31, Bozen e Merano 28, Conversano 27, Cassano 24, Sassari 23, Eppan 15, Cingoli, Trieste e Albatro 12, Pressano 9, Rubiera 7, Carpi 6.

Serie A Bronze. Ultima ininfluente gara di regular season per la Pantarei Italia Modena, che sa già di dover giocare la Poule retrocessione per evitare la discesa in B dopo aver fallito l’assalto al 2° posto. I gialloblù chiudono ospitando alle 18,30 al PalaMolza il Derthona in un match senza valore visto che nella seconda fase (5 giornate di sola andata, si parte sabato 23) non si portano dietro i punti della regular season, ripartendo tutti da zero.

Le altre gare: oggi Marconi-Follonica e Bologna-Prato, domani Tavarnelle-Casalgrande.

Classifica: Bologna 24, Prato 18, Follonica 16, Modena 14, Tavarnelle 11, Casalgrande 9, Derthona 8, Marconi 4.

Serie B. Si gioca la 7^ di ritorno in cui spicca il derby delle 18,30 alla Fassi fra la Carpine capolista (foto) e il Rapid Nonantola lanciato da 2 vittorie di fila, mentre Modena osserva il turno di riposo. Classifica: Carpine, Parma e Ferrara 29, San Lazzaro 25, Faenza 22, Rubiera 21, Estense (-6) 19, Rapid 15, Imola 11, Modena 10, Romagna 3, Valsamoggia (-3) * 1, Sportinsieme (-3) * 0.

d.s.