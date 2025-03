Pallamano. Sgs Spezia pronta a voltare pagina. Obiettivo-riscatto con la Medicea

La Sdg Spezia Pallamano è pronta a tornare in campo dopo l’ultima combattuta trasferta a Grosseto, finita purtroppo per i Seawolves con un epilogo negativo. Oggi alle 18.30 nel campo amico della palestra 2 Giugno, l’occasione per il pronto riscatto contro la Pallamano Medicea. C’è ancora rammarico per la beffa dell’ultimo turno, in cui gli spezzini hanno sfiorato il pari a tempo scaduto, ma si pensa a tornare al risultato utile contro "una squadra da prendere con le pinze, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie alla sua intensità di gioco". "Per la Sdg Spezia – continuano dal club del presidente Cristian Mattioni – questa gara rappresenta una grande occasione per tornare alla vittoria e dimostrare ancora una volta il proprio valore. E per farlo, c’è bisogno di tutto il nostro pubblico: il calore e l’energia dei tifosi possono fare la differenza, spingendo la squadra nei momenti più difficili e dando la carica per conquistare due punti fondamentali". La Sdg Spezia si è attestata a centro classifica a quota 14 punti, contro i sette degli avversari odierni: come detto, sulla carta una formazione abbordabile, ma sarà importante per il team di coach Alessandro Perotto non fallire l’appuntamento e fare l’en plein.

C.T.Nella foto: Cristian Mattioni