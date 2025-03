Pallamano. Sosta nel campionato: "Buon test per la Macagi»

L’amichevole contro il Campus Italia partecipante al campionato di A Silver, è stata disputata al gran completo dalla Macagi Cingoli vittoriosa 44-24 effettuando un collaudo "che sarebbe stato più probante – ha sottolineato l’allenatore Sergio Palazzi – se nella compagine avversaria non ci fossero state assenze che ne hanno diminuito il potenziale. Comunque durante la sosta ci interessava giocare, perché un conto sono le partite tra noi e un altro doversi comunque misurare con una rivale".

Le verifiche effettuate, hanno permesso di avere riscontri precisi. "Abbiamo potuto ottenere soddisfacenti risultanze – ha precisato Palazzi – per quanto riguarda il contropiede, il recupero della palla in difesa e altre diverse situazioni. Inoltre, avendo tutti disponibili, tramite opportune rotazioni e dosando il minutaggio, è stato possibile rilevare che non destano preoccupazioni i fastidi alla spalla e alla schiena già lamentati da Makhlouf e D’Benedetto".

Prima di concentrarsi sulla partita in calendario per sabato prossimo al domicilio della Raimond Sassari, per la Macagi, il week end è da spettatrice. "Saremo a Riccione – ha spiegato Palazzi – per assistere alla fase finale della Coppa Italia di cui non siamo tra i protagonisti". Palazzi a Riccione sarà pure impegnato, avendo l’incarico di formatore per le Marche, nella gestione di un corso di aggiornamento sull’handball.

Gianfilippo Centanni