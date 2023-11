Pallamano, successo dell’Handball Estense in B. L’under 17 cade in casa contro Modena

Vincono ancora i ragazzi di Sacco-Chiericatti dell’Handball Estense, che in serie B superano 29-23 lo Sportinsieme e si confermano in testa alla classifica, ma non è stata una bella gara. Nonostante il vantaggio acquisito fin dai primi minuti, Ghiglioni e C. hanno subito oltremisura gli avversari e solo a tratti hanno fatto vedere momenti di buona pallamano. Largo spazio ai giovani del 2006, che hanno giocato buona parte della gara trovando più volte la via del gol: sono andati a segno ben 12 atleti su 16.

Venendo all’under 17, cade l’Estense in casa contro Modena 27-42.

Nulla hanno potuto i giovani dell’under 17 contro Scuola Pallamano Modena, squadra ben organizzata, che gioca una bella pallamano e che è sicuramente la squadra più forte incontrata fino ad ora.

Complice anche le non perfette condizioni fisiche di alcuni ragazzi HBE, tutti i giocatori a referto hanno dato un contributo in questa gara che, al di là del pesante risultato, ha fatto vedere miglioramenti nel gruppo.