Pallamano Tavarnelle: retrocessione in Serie B e focus sui giovani per il futuro

Terminati tutti i campionati, dalle categorie giovanili fino alla Serie A Bronze passando dalla Serie B, è tempo di bilanci in casa Pallamano Tavarnelle. In particolare c’è da registrare la delusione per come si è conclusa la stagione proprio per la Prima Squadra: un girone di ritorno caratterizzato da infortuni, malattie e assenze per diversi (troppi) elementi fondamentali del gruppo. La partenza era stata positiva col sogno del 5° posto che avrebbe garantito il salto di categoria in Serie A Silver. Poi purtroppo Tavarnelle si è classificata al sesto posto retrocedendo in Serie B, vista la riforma dei campionati e l’abolizione della Serie A Bronze.

"Non ho ricordo di un anno difficile e complicato come questo - afferma il direttore sportivo Matteo Pelacchi -. Chi è sceso in campo ha dato il massimo, ma purtroppo questo è il risultato e lo dobbiamo accettare con serenità. Per fortuna abbiamo i giovani che si sono trovati ad essere protagonisti, oltre che in Serie B, anche in Prima Squadra. Ripartiremo dalla Serie B cercando un pronto riscatto".

Parole di rammarico da parte del presidente Alessandro Pierattoni: "Purtroppo ci è mancato anche un pizzico di fortuna, oltre alle problematiche già descritte. Poteva essere sufficiente un punto in più in casa. Peccato. Retrocediamo a pari punti con Teramo con una differenza reti di -3 nei loro confronti. Non dobbiamo scoraggiarci, anzi, faremo tesoro dell’esperienza acquisita per ripartire e darci nuovi obiettivi. A tutti i nostri ragazzi, al tecnico Dragan Rajic, al vice Michele Graziosi, al preparatore portieri Riccardo Mori, al dirigente Massimo Vermigli, al ds Matteo Pelacchi, va la gratitudine della Società per impegno e serietà".

Buoni anche i risultati nel settore giovanile, grazie al costante lavoro degli allenatori Tommaso Panti, Maurizio Ghini, Nicolas Frank, coordinati dal direttore tecnico Dragan Raijc: un bel gruppo di Minihandball, numeroso e motivato; una Final Four vittoriosa dell’Under 14 dopo il piazzamento al 3° posto nel girone, che vale il 5° piazzamento in classifica generale; un terzo posto per l’Under 16 e un dignitoso 5° posto anche per i nostri giovani in Serie B. Da questi ragazzi ripartirà il progetto ambizioso della Pallamano Tavarnelle per la nuova stagione.

Francesco Querusti