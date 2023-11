PALLAMANO. Tushe, buona la prima. Battuto l’Euroned

Buona la prima per la Gruppo AF Tushe Prato in serie A2 femminile: battuto l’Euroned Mugello. Il derby si è concluso 30-20 a favore delle pratesi che si sono rese protagoniste di un’ottima prestazione. Questo il tabellino della Gruppo AF Tushe: Grassi, M. Micotti 8, Amerighi 2, M. Gurra 3, Benedetti, Della Maggiora 1, Niccolai 2, Blaj, Rubbino 5, Saccenti 2, E. Del Bono 1, V. Rossi 1, Martinelli 1, Ucchino 4, Bartalucci, D’Avossa. Nella classifica del girone C la Tushe sale a quota 2 punti e raggiunge la vetta dove si trovano anche Chiaravalle, Camerano, Conversano e lo stesso Euromed Mugello. Unica squadra ancora ferma a 0 è il Flavioni Civitavecchia che le r pratesi affronteranno il 2 dicembre in trasfert. Nel frattempo, il 25 novembre, capitan Ucchino e compagne disputeranno la gara di recupero della prima giornata con il Chiaravalle, in campo avverso.

M. M.