Pallamano. Tushe, derby con l’Euromed Mugello

Dopo lo stop della scorsa settimana, arriva finalmente il momento della prima partita di campionato anche per la Gruppo AF Tushe. La squadra allenata da Valentina Megli partirà da un match valido per la seconda giornata della serie A2 girone C femminile, in cui affronterà l’Euromed Mugello. Il derby andrà in scena alla palestra Gramsci Keynes oggi alle ore 16. Le avversarie di turno sono già scese in campo, vincendo all’esordio per 34-28 sul Camerano. C’è attesa per vedere all’opera la Gruppo AF Tushe, che in estate ha visto partire per altri lidi molte delle sue migliori giocatrici, a cominciare dall’azzurra Charity Iyamu, ringiovanendo ulteriormente la propria rosa. Il calendario della seconda giornata prevede anche queste altre due partite: Conversano-Chiaravalle e Camerano-Flavioni Civitavecchia.

La classifica del girone C è la seguente: Euromed Mugello e Conversano 2 punti; Gruppo AF Tushe Prato, Chiaravalle, Flavioni e Camerano 0. Ancora da stabilire la data del recupero della gara Chiaravalle-Gruppo AF Tushe rinviata alla prima giornata.

M. M.