Pallamano. Una vittoria e una sconfitta per l’Ariosto nel triangolare

Prima uscita stagionale per la nuova Pallamano Ariosto Securfox nel triangolare che si è disputato nel weekend al PalaBoschetto. Una vittoria e una sconfitta, per Soglietti e compagne, che hanno ceduto con il punteggio di 23-26 a Casalgrande, riscattandosi immediatamente con la vittoria 26-21 contro Mestrino. Il risultato ovviamente non era la cosa più importante del test, quello che veramente contava, era constatare il livello di crescita del nuovo gruppo, in vista dell’avvio di stagione con la prima giornata di campionato ormai a poche settimane. Sotto questo aspetto le note sono sembrate decisamente positive, il gruppo cresce, anche se necessita ancora molto lavoro prima di raggiungere il livello di condizione ottimale. Positivo anche l’inserimento delle nuove straniere, con Ocampos che si è dimostrata sicura a difesa della porta ferrarese, Sallami ha confermato le doti di finalizzatrice della manovra, mentre Yugueros ha lasciato intravedere lampi di classe davvero interessanti. Soddisfatto del test il nuovo coach dell’Ariosto Mattia Melis: "Siamo ancora lontani dalla forma migliore :– spiega l’allenatore – ma posso ritenermi soddisfatto per quanto dimostrato dalle ragazze sul campo. Questa era la prima volta che scendevamo in campo e sono rimasto soddisfatto nel constatare che le ragazze soprattutto in fase difensiva si sono applicate positivamente su diverse cose su cui avevamo lavorato duramente in allenamento in settimana. Complessivamente si sono visti progressi, sotto ogni aspetto, ci stiamo conoscendo e acquisendo sempre più la fisionomia di una vera squadra. Anche le straniere stanno lasciando intravedere segnali decisamente interessanti. Siamo consapevoli che ci attende ancora molto lavoro da svolgere, ma siamo in crescita e lavoriamo duro".

ARIOSTO-CASALGRANDE 23-26

ARIOSTO: Ocampos, Vaccari, Ferrara 6, Guarelli, Badiali, Yugueros 5, Sallami 4, Soglietti 5, Visentin 2, Gambato, Manfredini 1, Degli Uberti, Vitale. All. Melis

ARIOSTO-MESTRINO 26-21

ARIOSTO: Ocampos, Vaccari, Ferrara 2, Guarelli 1, Badiali, Yugueros 2, Sallami 6, Soglietti 3, Visentin 4, Gambato, Manfredini 7, Degli Uberti 1, Vitale. All. Melis