Pallamano, un’altra tappa di avvicinamento al campionato. Ariosto, test vincente al torneo di Leno

Fine settimana di grande soddisfazione per la Pallamano Ariosto Securfox, che ritorna da Leno stringendo fra le mani il trofeo del primo classificato al “Memorial Ippomei”. Ad appena una settimana dalla prima giornata di campionato, il torneo organizzato dalla società bresciana può essere considerato un attendibile banco di prova per le cinque formazioni tutte di massima serie, partecipanti alla manifestazione, ovvero oltre a capitan Soglietti e compagne anche Padova, Casalgrande, Cassano Magnago e le padroni di casa del Leno. Con una unica sconfitta di misura, nella gara d’esordio contro Padova, a cui ha fatto seguito un filotto di tre convincenti vittorie consecutive, l’Ariosto ha dimostrato di essere discretamente avanti nella preparazione in vista dell’imminente esordio in campionato. Appaiono già ben inserite le nuove arrivate: con l’estone Gorbatsjova ad orchestrare con personalità la manovra ferrarese, coadiuvata al suo fianco da una Gandulfo costante spina nel fianco per le difese avversarie, premiata anche, meritatamente come miglior giocatrice del torneo. Apprezzata anche la duttilità di capitan Soglietti capace di adattarsi nel ruolo di pivot, sopperendo alla parziale assenza di Marrochi, mantenendo comunque un elevato standard di gioco in ogni posizione in campo. Buone note anche per l’ala sinistra Chiara Ferrara, letale nel concretizzare i contropiedi, generati dalle parate del nuovo estremo difensore Artigas Pizzo, altra nota decisamente positiva del weekend lombardo. Più alterna nelle prestazioni il nuovo terzino Djiogap, capace di esibire giocate davvero importanti ad altre situazioni nelle quali dovrà più disciplinarsi tatticamente. Ultima annotazione è per l’allenatore Lucas Vitale Alvarez: la sua mano si vede già, come dimostra la grande attitudine difensiva della formazione ferrarese, con le reti al passivo sempre tenute a livelli molto bassi, mentre in fase offensiva la manovra appare già abbastanza fluida ed organica. Se il sole si vede dal mattino, al PalaBoschetto, si stanno ponendo le basi per disputare una stagione davvero interessante.