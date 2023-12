Pallamano. Vikings, altro match che vale oro. A Carpi in palio una fetta di salvezza

Vikings Rubiera (3) a caccia di continuità nel derby di Serie A Gold. Reduce dalla bella vittoria casalinga con Trieste, dove finalmente si è sbloccata, la formazione rosso-blu gioca alle 18 a Carpi (4), una delle rivali nella corsa salvezza. "Con Trieste abbiamo fatto una grande partita - commenta il tecnico Alessandro Fusina - ma oggi dovremo fare ancora meglio. Ci serve un salto di qualità ulteriore e il derby è l’occasione giusta per farlo. Dare continuità al successo sarebbe importantissimo". Sono 14 i precedenti tra le due formazioni, con predominio rubierese grazie a 8 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte; se si prendono in considerazione le sole sfide nella massima serie, tuttavia, il bilancio è in perfetta parità, con 4 hurrà per parte oltre a due pari.

A Bronze. Occasione del riscatto per la Modula Casalgrande (4), reduce dall’inattesa sconfitta nel derby reggiano della scorsa settimana: Lamberti e compagni, alle 18,30 ospitano la capolista SPM Modena (6), ancora a punteggio pieno. Alle 21, invece, trasferta per i Marconi Jumpers Castelnovo Sotto (2), che vogliono mantenersi col vento in poppa a Prato (4).